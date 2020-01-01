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Олимпик и Ворскла разошлись миром

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Команды обменялись забитыми голами.
Ворскла сыграли вничью с Олимпиком
Ворскла сыграли вничью с Олимпиком
ФК Олимпик

Донецкий Олимпик сыграл вничью с Ворсклой в рамках 23 тура чемпионата Украины.

Сначала нападающий хозяев Денис Баланюк вывел хозяев вперед, но Владислав Кулач смог выровнять ситуацию на поле.

Олимпик — Ворскла 1:1

Голы: Баланюк, 21 — Кулач, 42

Олимпик: Кичак — Ксенз, Гришко (Романовский, 75), Литвин, Лебеденко — Цымбалюк, Завийский — Кравченко (Балашов, 63), Политыло, Тейшейра (Чогадзе. 84) — Баланюк

Ворскла: Резник — Пердута, Баенко, Ндиайе, Якубу — Пуцлин (Ребенок, 79) — Шехич (Кулач, 34), Кане, Скляр, Луизао (Васин, 69) — Степанюк

Предупреждения: Кичак — Якубу, Скляр

На 22-й минуте Шехич не реализовал пенальти (вратарь)

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Теги: футбол, Олимпик, Ворскла, чемпионат Украины, УПЛ
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