Олимпик и Ворскла разошлись миром
Команды обменялись забитыми голами.
Донецкий Олимпик сыграл вничью с Ворсклой в рамках 23 тура чемпионата Украины.
Сначала нападающий хозяев Денис Баланюк вывел хозяев вперед, но Владислав Кулач смог выровнять ситуацию на поле.
Олимпик — Ворскла 1:1
Голы: Баланюк, 21 — Кулач, 42
Олимпик: Кичак — Ксенз, Гришко (Романовский, 75), Литвин, Лебеденко — Цымбалюк, Завийский — Кравченко (Балашов, 63), Политыло, Тейшейра (Чогадзе. 84) — Баланюк
Ворскла: Резник — Пердута, Баенко, Ндиайе, Якубу — Пуцлин (Ребенок, 79) — Шехич (Кулач, 34), Кане, Скляр, Луизао (Васин, 69) — Степанюк
Предупреждения: Кичак — Якубу, Скляр
На 22-й минуте Шехич не реализовал пенальти (вратарь)
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