Бурда: Буду дальше стараться набирать кондиции

Защитник Динамо высказался по поводу ошибки Александра Караваева.

Защитник киевского Динамо Никита Бурда прокомментировал ничью с Десной (1:1) в рамках 23 тура чемпионата Украины.

“В раздевалке все расстроенные. Мы должны были выигрывать эту игру. Мы потеряли два очка.

Обрезка Караваева? Это случайность, конечно. Он ошибся, но это мог быть любой другой игрок. Не должно было так быть. В принципе, контролировали игру. Мы поддержали его, потому что он переживает очень. Во-первых, потому что ошибся, а во-вторых, потеряли очки, но мы должны ему помочь и он справится.

Конечно, влияет, что матч без зрителей, потому что с болельщиками приятнее играть. Атмосфера на стадионе другая и болельщикам тоже интересно смотреть такие матчи.

Как себя чувствую? То, что за дубль сыграл 30 минут на данном этапе - я к этому времени и готов. А так, все хорошо. Колено не беспокоит - это самое главное. Буду дальше стараться набирать кондиции“, - отметил Бурда в интервью FootballHub.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Динамо.