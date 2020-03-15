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Михайличенко: Cложно настраивать ребят на футбол, играя без зрителей

Комментариев: 2
Наставник киевлян расстроен ничьей своих подопечных с Десной.
Алексей Михайличенко
Алексей Михайличенко
ФК Динамо Киев

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с Десной в рамках 23 тура чемпионата Украины.

“Не удалось избежать ошибок, которые помешали добыть результат, которого мы заслуживали. Здесь даже нечего комментировать, потому что команды играют против нас очень строго в обороне, и забивать довольно-таки тяжело. Но мы забили и подарили ответный мяч. Нам такие не дарят.

Поэтому очень жаль, все расстроены. И в таком настроении из-за эпидемии, играя дома без зрителей, без поддержки, очень сложно настраивать ребят на футбол. После тяжелой игры на Кубок Украины мы имели небольшие кадровые проблемы - Дуэлунд получил небольшую травму, не восстановились Пиварич и де Пена, пропускал матч Сидорчук. Правда, кубковый поединок проводила и Десна.

Обе команды хотели добиться сегодня желаемого результата, но Десне это удалось, и мы ей очень в этом помогли.

Арбитры? Разговаривать с ними нет смысла... У них свои взгляды на футбол, на судейство, поэтому здесь нечего говорить.

Отсутствие замен? Думаю, в такую ​​игру войти довольно-таки сложно, и, например, для Гио здесь абсолютно не было пространства - это то, что он любит и умеет. Не скажу, что мы создали очень большое количество моментов. Мы создавали моменты, и игра должна была быть выигранной. Поэтому мы не сделали этих замен“, - цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Динамо.

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Теги: футбол, чемпионат Украины, УПЛ, Динамо, Алексей Михайличенко
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Комментариев (2)
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oltim24    15.03.2020, 22:04
Оценка:  0
oltim24
Леша! Херовому танцору яйца мешают. Лучше не позорься. На сегодняшний день Динамо- это группа "Г". При такой игре, на следующий, год будут играть в первой лиге. Очень жаль,но слава Динамо потихоньку угасает. Поколение Лобановского очевидно не доживет до игры Динамо как при Лобановском, а мы надеемся и ждем....
DrFreeman    15.03.2020, 21:27
Оценка:  0
DrFreeman
когда же вы превратились в мразей? неужели деньги так меняют людей? сука
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