Михайличенко: Cложно настраивать ребят на футбол, играя без зрителей

Наставник киевлян расстроен ничьей своих подопечных с Десной.

Главный тренер киевского Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал ничью с Десной в рамках 23 тура чемпионата Украины.

“Не удалось избежать ошибок, которые помешали добыть результат, которого мы заслуживали. Здесь даже нечего комментировать, потому что команды играют против нас очень строго в обороне, и забивать довольно-таки тяжело. Но мы забили и подарили ответный мяч. Нам такие не дарят.

Поэтому очень жаль, все расстроены. И в таком настроении из-за эпидемии, играя дома без зрителей, без поддержки, очень сложно настраивать ребят на футбол. После тяжелой игры на Кубок Украины мы имели небольшие кадровые проблемы - Дуэлунд получил небольшую травму, не восстановились Пиварич и де Пена, пропускал матч Сидорчук. Правда, кубковый поединок проводила и Десна.

Обе команды хотели добиться сегодня желаемого результата, но Десне это удалось, и мы ей очень в этом помогли.

Арбитры? Разговаривать с ними нет смысла... У них свои взгляды на футбол, на судейство, поэтому здесь нечего говорить.

Отсутствие замен? Думаю, в такую ​​игру войти довольно-таки сложно, и, например, для Гио здесь абсолютно не было пространства - это то, что он любит и умеет. Не скажу, что мы создали очень большое количество моментов. Мы создавали моменты, и игра должна была быть выигранной. Поэтому мы не сделали этих замен“, - цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Динамо.