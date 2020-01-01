Каштру - поражении от Зари: Мы прекрасно знали, чего нам ждать

Португальский специалист лестно высказался в сторону подопечных Скрипника.

Главный тренер Шахтера Луиш Каштру прокомментировал поражение от Зари (0:1) в рамках 23 тура чемпионата Украины.

“Заря - команда, которую мы очень хорошо знаем и помним из-за сложностей, которые они всегда нам доставляют. Обе победы, которые у нас получились в первой части сезона, были очень сложны. Как здесь в Запорожье, так и в Харькове.

Мы прекрасно знали, чего нам ждать. У нас была игра в четверг, после которой мы очень устали. И перелет, и в Киев домой не возвращались. Тем не менее, я чувствовал, что команда готова выходить на сегодняшнюю игру, но, возможно, не в лучших кондициях.

Не хочу сейчас отрицать заслугу Зари. Наш соперник отлично себя показал на протяжении всего поединка. Поздравляю Зарю. А мы продолжим работать дальше, чтобы добиваться новых побед и добираться к нашей главной цели.

Мы никогда не сможем адаптироваться к игре без фанатов. Душа стадиона – это всегда болельщики. Стадионы без болельщиков – это стадионы без души. Это как будто мы находимся в театре, актеры играют на сцене, но для пустого зала.

Лучше прикрыть на время театр, чем переживать такую ситуацию. Футбол – это игра эмоций и кажется, что эмоций на стадионе нет без болельщиков. В четверг даже я не прочувствовал эти эмоции, когда победил, а сегодня не почувствовал, когда проиграл. Большинство чемпионатов Европы сделали паузу, и я думаю, что собрание УЕФА уже во вторник даст правильный совет. Нужно принимать все меры, пока не стало слишком поздно“, - цитирует Каштру пресс-служба луганского клуба.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Заря - Шахтер.