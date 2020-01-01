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Динамо - Десна 1:1 Видео голов и обзор матча УПЛ

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Команды не смогли выявить сильнейшего.

Динамо - Десна: видео голов и обзор матча
Динамо - Десна: видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

Динамо не смогло обыграть Десну в рамках 23 тура чемпионата Украины. На точный удар Назария Русина ответил Богдан Михайличенко.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Десна:

Динамо - Десна 1:1

Голы: Русин, 69 - Филиппов, 80

Динамо: Бущан - Кендзера (Караваев, 46), Попов, Шабанов, Миколенко - Кадири, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Вербич - Русин.

Запасные: Бойко, Соль, Цитаишвили, Андриевский, Забарный, Белошевский.

Десна: Паст - Конопля, Тамм, Гитченко, Имереков - Огиря - Старенький, Арвеладзе (Гуцуляк, 67), Домбровский, Калитвинцев (Картушов, 87) - Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Хлебас, Тотовицкий, Кузик.

Предупреждения: Русин - Старенький

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Теги: футбол, Динамо, Десна, видео голов, обзор матча, чемпионат Украины, УПЛ
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