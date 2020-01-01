Динамо и Десна разошлись миром

Киевляне не смогли добыть победу.

Киевское Динамо сыграло вничью с черниговской Десной в рамках 23 тура чемпионата Украины.

На 69-й минуте встречи Назарий Русин вывел свою команду вперед, но уже через 11 минут Александр Филиппов точным ударом сравнял счет в поединке.

Динамо - Десна 1:1

Голы: Русин, 69 - Филиппов, 80

Динамо: Бущан - Кендзера (Караваев, 46), Попов, Шабанов, Миколенко - Кадири, Шепелев - Цыганков, Буяльский, Вербич - Русин.

Запасные: Бойко, Соль, Цитаишвили, Андриевский, Забарный, Белошевский.

Десна: Паст - Конопля, Тамм, Гитченко, Имереков - Огиря - Старенький, Арвеладзе (Гуцуляк, 67), Домбровский, Калитвинцев (Картушов, 87) - Филиппов.

Запасные: Литовка, Ермаков, Хлебас, Тотовицкий, Кузик.

Предупреждения: Русин - Старенький

Таким образом, Динамо потеряло вторую строчку в таблице чемпионата Украины, пропустив вперед Зарю.