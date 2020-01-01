Скрипник - победе над Шахтером: Такие игры добавляют уверенности на будущее

Украинский специалист остался доволен результатом поединка.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над Шахтером (1:0) в рамках 23 тура чемпионата Украины.

“Те подсказки, которые тренер иногда выкрикивает, сегодня доходили до игроков, так как слышно было все. Резюмируя, скажу, что мы готовы ко всему. К паузе или приостановке чемпионата. Но сегодня мы рады, что обыграли Шахтер. Не каждый раз обыгрываешь эту команду.

Мы дважды в первой части играли и, при хорошей игре, дважды уступили. Сегодня нам удалось победить и вся борьба еще впереди. Готовимся с позитивом. Такие игры добавляют уверенности на будущее. Сегодня нам действительно улыбнулось счастье обыграть такую команду, как Шахтер.

Мы первый раз играли без болельщиков. Это накладывает негативный отпечаток. Когда ты играешь дома и видишь, что трибуны живут и поддерживают твою команду, от этого всегда легче.

Но сейчас, те события, которые происходят во всём мире, накладывают отпечаток. Если сейчас будет пауза и мы понимаем, что чемпионат не заканчивается, то готовимся дальше. Подождем вторника.

Я думаю, что нужно сделать паузу. Давайте успокоимся, а потом все вместе с болельщиками наиграемся в футбол. Будем радоваться футболу, а не переживать за то, что сейчас происходит в мире. Лучше сделать паузу и дождаться того момента, когда все вместе будем радоваться спорту.

Вся борьба еще впереди. Мы с понятием отнесемся к любому предстоящему решению и ждем вторника“, - цитирует Скрипника пресс-служба луганского клуба.

Смотрите также видео гола и обзор матча Заря - Шахтер.