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Заря - Шахтер 1:0 Видео гола и обзор матча УПЛ

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"Горняки" потеряли три пункта.

Заря - Шахтер: видео гола и обзор матча
Заря - Шахтер: видео гола и обзор матча
ФК Шахтер

Луганская Заря одержала победу над донецким Шахтером (1:0) в 23 туре чемпионата Украины.

Единственный гол оформил полузащитник Богдан Михайличенко.

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Заря - Шахтер:

Заря — Шахтер 1:0
Гол: Михайличенко, 84

Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49) — Кабаев (Перович, 88).

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86) — Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66) — Мораес.

Предупреждения: Иванисеня, Кочергин, Цвек, Михайличенко — Мораес.

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Теги: футбол, Заря, Шахтер, видео гола, обзор матча
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