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Заря минимально переиграла Шахтер

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Единственный гол на счету Богдана Михайличенко.
Шахтер уступил Заре
Шахтер уступил Заре
ФК Шахтер

Шахтер проиграл Заре в рамках 23 тура чемпионата Украины. Голом в составе луганчан отметился Богдан Михайличенко.

Заря — Шахтер 1:0
Гол: Михайличенко, 84

Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49) — Кабаев (Перович, 88).

Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86) — Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66) — Мораес.

Предупреждения: Иванисеня, Кочергин, Цвек, Михайличенко — Мораес.

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Теги: футбол, Заря, Шахтер, чемпионат Украины, УПЛ
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