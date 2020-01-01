Заря минимально переиграла Шахтер
Единственный гол на счету Богдана Михайличенко.
Шахтер проиграл Заре в рамках 23 тура чемпионата Украины. Голом в составе луганчан отметился Богдан Михайличенко.
Заря — Шахтер 1:0
Гол: Михайличенко, 84
Заря: Махарадзе — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Леднев (Цвек, 46), Юрченко, Кочергин, Хомченовский (Громов, 49) — Кабаев (Перович, 88).
Шахтер: Трубин — Додо, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Майкон, Алан Патрик (Сикан, 86) — Марлос (Тете, 67), Тайсон, Коноплянка (Коваленко, 66) — Мораес.
Предупреждения: Иванисеня, Кочергин, Цвек, Михайличенко — Мораес.
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