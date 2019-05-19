Заря - Шахтер: определяем фаворита противостояния

Bigmir.net и букмекерская компания FavBet продолжает рубрику "фавориты противостояний".

Коронавирус разрушил почти весь спорт. Украинская Премьер-лига на данный момент остается одним из последних мест, где еще проводятся соревнования.

На старте второй части сезона центральным матчем станет противостояние Шахтера и Зари, которые сыграют в Запорожье.

"Горняки" с огромным отрывом лидируют в чемпионате, тогда как Заре нужно побеждать, дабы не отставать от Динамо, поскольку луганчане все еще претендуют на второе место.

У Шахтера на неделе был выезд в Вольфсбург, который был тяжелым, скорее, в моральном плане. Команда полетела в Европу в такое время, когда никуда летать не рекомендуется, а сам матч был без зрителей. Но "горняки" справились и обыграли своего соперника.

Последние матчи между командами:

14.12.19. Заря – Шахтер 1:2

14.09.19. Шахтер – Заря 4:3

19.05.19. Заря - Шахтер 0:1

В этом матче компания FavBet отдает предпочтение Шахтеру. На победу команды Луиша Каштру дают коэффициент 1,75, тогда как на Зарю – 4,25. Ничья в этом противостоянии позволяет заработать в 4,05 раза больше

Коэффициент на то, что и Заря, и Шахтер в этом матче отметятся голами, равен 1,64.