Александрия - Колос 4:2 видео голов и обзор матча УПЛ

Команды показали яркий футбол.

Александрия - Колос ФК Александрия

В рамках 23-го тура чемпионата Украины Колос на выезде уступил Александрии. Команды устроили голевую феерию, забив шесть голов в матче.

Хозяева поля добыли волевую победу, забив четыре гола в ворота коллектива из Ковалевки.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Александрия - Колос 4:2

Голы: Гречишкин, 45+1, Грицук, 54 (с пенальти), Ковалец, 64, Задерака, 89 - Сорокин, 35, Лысенко, 80

Александрия: Билык - Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух - Гречишкин, Запорожан (Ковалец, 46), Грицук - Лучкевич, Безбородько (Ситало, 83), Мишенко (Задерака, 46)

Колос: Яшков - Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец - Богданов, Ориховский - Сорокин (Кожушко, 55), Морозко (Ильин, 58), Вильхамссон - Бондаренко (Лысенко, 65)

Предупреждения: Безбородько, Бабогло - Ориховский, Вильхамссон, Сорокин, Максименко, Ефремов