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Александрия - Колос 4:2 видео голов и обзор матча УПЛ

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Команды показали яркий футбол.

Александрия - Колос
Александрия - Колос
ФК Александрия

В рамках 23-го тура чемпионата Украины Колос на выезде уступил Александрии. Команды устроили голевую феерию, забив шесть голов в матче.

Хозяева поля добыли волевую победу, забив четыре гола в ворота коллектива из Ковалевки.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Александрия - Колос 4:2
Голы: Гречишкин, 45+1, Грицук, 54 (с пенальти), Ковалец, 64, Задерака, 89 - Сорокин, 35, Лысенко, 80

Александрия: Билык - Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух - Гречишкин, Запорожан (Ковалец, 46), Грицук - Лучкевич, Безбородько (Ситало, 83), Мишенко (Задерака, 46)

Колос: Яшков - Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец - Богданов, Ориховский - Сорокин (Кожушко, 55), Морозко (Ильин, 58), Вильхамссон - Бондаренко (Лысенко, 65)

Предупреждения: Безбородько, Бабогло - Ориховский, Вильхамссон, Сорокин, Максименко, Ефремов

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Теги: Александрия, Колос, чемпионат Украины, футбол, УПЛ, видео голов, обзор матча
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