УПЛ: Александрия с Колосом устроили голевую феерию, Днепр-1 снова обыграл Мариуполь

Завершились все матчи игрового дня УПЛ.

В рамках 23-го тура чемпионата Украины Днепр-1 дома обыграл Мариуполь.

Хобленко вывел вперед хозяев только во втором тайме, исполнив точно одиннадцатиметровый удар. Под конец матча Владислав Супряга забил второй гол в ворота “азовцев“.

Днепр-1 - Мариуполь 2:0

Голы: Хобленко, 64 (пен.), Супряга, 89

Днепр-1: Клищук - Адамюк, Лопыренок, Логинов, Полевой - Батагов - Назаренко (Коркишко, 66), Ди Франко, Вакулко, Булеца (Чичиков, 68) - Хобленко (Супряга, 75).



Мариуполь: Гальчук - Муравский, Быков, Дава - Кирюханцев (Кащук, 76), Чех (Тищенко, 68), Федорчук, Горбунов, Топалов - Чурко (Кулаков, 71), Фомин.

Предупреждения: Хобленко - Дава, Кулаков, Быков.

В параллельном матче Александрия дома принимала Колос. Команды устроили голевую феерию. Счет в поединке открыл коллектив из Ковалевки. Сорокин вывел вперед команду на 35-й минуте матча. Под конец тайма Александрия отыграла пропущенный гол благодаря усилиям Гричишкина.

С возобновлением второго тайма хозяева вышли вперед, Грицук хладнокровно исполнил пенальти. Спустя десять минут Александрия увеличила свое преимущество. Владимир Лысенко на 80-й минуте отыграл один мяч, но на большее гостей не хватило. Окончательный счет в матче установил Задерака, который воспользовался ошибкой игроков гостей.

Александрия - Колос 4:2

Голы: Гречишкин, 45+1, Грицук, 54 (с пенальти), Ковалец, 64, Задерака, 89 - Сорокин, 35, Лысенко, 80

Александрия: Билык - Пашаев, Дубра, Бабогло, Вантух - Гречишкин, Запорожан (Ковалец, 46), Грицук - Лучкевич, Безбородько (Ситало, 83), Мишенко (Задерака, 46)

Колос: Яшков - Ефремов, Максименко, Парамонов, Черноморец - Богданов, Ориховский - Сорокин (Кожушко, 55), Морозко (Ильин, 58), Вильхамссон - Бондаренко (Лысенко, 65)

Предупреждения: Безбородько, Бабогло - Ориховский, Вильхамссон, Сорокин, Максименко, Ефремов