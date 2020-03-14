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Каштру прокомментировал пандемию коронавируса

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Португальский специалист попросил людей объединиться в борьбе с вирусом.
Луиш Каштру
Луиш Каштру
Getty Images

Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал угрозу распространения коронавируса.

В своем Instagram португальский специалист отметил важность того, чтобы люди оставались одним целым в борьбе против опасного вируса.

“Настало время для нашего послания миру. Всем вместе. Всем как одному. Оставайтесь дома, берегите себя. Настало время позаботиться друг о друге“, - написал Каштру.

Напомним, что ранее Криштиану Роналду выступил с заявлением о коронавирусе.

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Теги: Луиш Каштру, Шахтер Донецк, футбол, коронавирус, УПЛ
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