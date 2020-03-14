Каштру прокомментировал пандемию коронавируса
Главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру прокомментировал угрозу распространения коронавируса.
В своем Instagram португальский специалист отметил важность того, чтобы люди оставались одним целым в борьбе против опасного вируса.
Пришло время для нашего послания миру. Всем вместе. Всем как одному. Оставайтесь дома, берегите себя. Настало время позаботиться друг о друге. ⠀ It´s our time to send a message to the world. All together. All as one. Stay home, prevent yourself. Now is the time for us to take care of each other.
“Настало время для нашего послания миру. Всем вместе. Всем как одному. Оставайтесь дома, берегите себя. Настало время позаботиться друг о друге“, - написал Каштру.
Напомним, что ранее Криштиану Роналду выступил с заявлением о коронавирусе.
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