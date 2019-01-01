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Львовское дерби завершилось вничью

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В конце команды не реализовали два пенальти.
Команды не смогли выявить победителя
Команды не смогли выявить победителя
ФК Карпаты

В рамках 23-го тура Львов в домашнем поединке сыграл вничью с Карпатами.

Счет в матче открыли гости благодаря автоголу Браткова. В начале второго тайма Львов сравнял счет. Голом отметился Яковелли.

В концовке матча произошли несколько ярких эпизодов. На 86-й минуте шанс выйти вперед получили гости, но Назарин не сумел реализовать пенальти. Через минуту игроки Львова заработали право на одиннадцатиметровый удар. В этот раз Кудрик отбил удар Татаркова.

Таким образом, матч завершился вничью. Отметим, что прошлые три поединка также завершались вничью. Последний раз в дерби победу одерживал ПФК Львов в марте 2019 года. 

ПФК Львов - Карпаты 1:1
Голы: Яковелли, 50 - Братков, 27 (в свои ворота)

ПФК Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу (Богунов, 62) - Приймак, Сабино - Татарков, Алваро, Ренан (Ныч, 63) - Яковелли (Велвес, 82)

Карпаты: Кудрик — Мартинс (Притула, 74), Гиоргадзе, Халл, Лях - Назарина, Сыч (Деда, 71), - Танчик, Клец, Г. Пасич - Бойчук

Предупреждения: Яковелли, Сабино, Приймак - Бойчук, Халл, Клец, Г. Пасич

Удаление: Г. Пасич, 87 (повторное предупреждение)

На 86-й минуте Назарина не реализовал пенальти (вратарь)

На 88-й минуте Татарков не реализовал пенальти (вратарь)

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Теги: ПФК Львов, Карпаты Львов, Карпаты, УПЛ, чемпионат Украины, футбол
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