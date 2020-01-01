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Исмаили не сыграет с Зарей

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Бразильский футболист получил повреждение.
Исмаили
Исмаили
ФК Шахтер Донецк

Защитник Шахтера Исмаили пропустит матч против Зари из-за повреждения, сообщает Футбол News. Футболист получил травму в матче 1/8 Лиги Европы против Вольфсбурга (2:1)

Бразилец отсутствовал на тренировках “горняков“ и не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

В этом сезоне Исмаили сыграл за Шахтер в 30 матчах, отличившись двумя голами и пятью результативными передачами.

Матч Заря - Шахтер состоится в воскресенье, 15 марта, в 14:00 по киевскому времени.

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Теги: футбол, Исмаили, Шахтер
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