Исмаили не сыграет с Зарей

Бразильский футболист получил повреждение.

Защитник Шахтера Исмаили пропустит матч против Зари из-за повреждения, сообщает Футбол News. Футболист получил травму в матче 1/8 Лиги Европы против Вольфсбурга (2:1).

Бразилец отсутствовал на тренировках “горняков“ и не сможет помочь своей команде в ближайшее время.

В этом сезоне Исмаили сыграл за Шахтер в 30 матчах, отличившись двумя голами и пятью результативными передачами.

Матч Заря - Шахтер состоится в воскресенье, 15 марта, в 14:00 по киевскому времени.