Ворскла вышла в полуфинал Кубка Украины, обыграв Десну

Стал известен последний полуфиналист Кубка Украины.

Ворскла одержала минимальную победу на выезде над Десной в рамках 1/4 Кубка Украины.

Единственный гол в матче был забит во втором тайме. Гости получили право на пенальти на 65-й минуте матча. Васин реализовал одиннадцатиметровый удар.

Ворскла стала последним полуфиналистом Кубка Украины. Ранее в полуфинал пробились: Минай, Мариуполь, Динамо.

Десна - Ворскла 0:1

Гол: Васин, 65 (пен.).

Десна: Паст - Конопля, Тамм, Гитченко, Д. Фаворов - Ермаков, Арвеладзе (Будковский, 86) - Картушов, Тотовицкий, Кузик (Калитвинцев, 66) - Хлебас (Филиппов, 66).



Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков (Баенко, 46), Ндиайе, Якубу - Скляр, Пуцлин - Васин (Кравчук, 70), Луизао, Кане - Кулач (Степанюк, 46).

Предупреждения: Кузик, Тамм, Ермаков, Скляр - Кане, Васин, Луизао, Якубу, Баенко