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Молодежная сборная Украины - лучшая команда года

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Юниоры получили награду за победу на чемпионате мира.
Александр Петраков и Валерий Бондарь
Александр Петраков и Валерий Бондарь

Сегодня, 9 марта, в Киевском национальном театре оперетты состоялось торжественное награждение лауреатов Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2019".

Спортивный Оскар получают в различных номинациях, среди которых и "Лучшая команда по игровым видам". В этой номинации победила сборная Украины по футболу U-20, которая под руководством Александра Петракова добыла историческую победу на чемпионате мира.

На самой церемонии присутствовали два игрока - Георгий Цитаишвили и Валерий Бондарь, а также тренер команды.

Среди других претендентов были мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 U-23 (серебряные призеры чемпионата мира U-23) и мужская национальная команда Украины по волейболу (участники четвертьфинала чемпионата Европы).

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Теги: сборная Украины по футболу, U-20, молодежная сборная Украины, футбол, награда
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