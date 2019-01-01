Молодежная сборная Украины - лучшая команда года

Юниоры получили награду за победу на чемпионате мира.

Сегодня, 9 марта, в Киевском национальном театре оперетты состоялось торжественное награждение лауреатов Всеукраинской церемонии "Герои спортивного года-2019".

Спортивный Оскар получают в различных номинациях, среди которых и "Лучшая команда по игровым видам". В этой номинации победила сборная Украины по футболу U-20, которая под руководством Александра Петракова добыла историческую победу на чемпионате мира.

На самой церемонии присутствовали два игрока - Георгий Цитаишвили и Валерий Бондарь, а также тренер команды.

Среди других претендентов были мужская сборная Украины по баскетболу 3х3 U-23 (серебряные призеры чемпионата мира U-23) и мужская национальная команда Украины по волейболу (участники четвертьфинала чемпионата Европы).