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Матч Львов - Карпаты - самый посещаемый в 22-м туре УПЛ

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Завершился очередной тур чемпионата Украины, по итогам которого определились шестерки.
Матч Львов - Карпаты - самый посещаемый в 22-м туре УПЛ
Матч Львов - Карпаты - самый посещаемый в 22-м туре УПЛ
ФК Карпаты

В минувший уик-энд состоялись матчи 22-го тура чемпионата Украины, которые посетили 24 327 человек.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, самым посещаемым стал поединок во Львове между ПФК Львов и Карпатами (0:0). На этом поединки присутствовали 5 436 зрителей.

А вот самая низкая посещаемость была зафиксирована на игре Днепр-1 - Мариуполь в Днепре - 3 125 зрителей.

МатчКоличество зрителей
Львов - Карпаты5 436
Десна - Заря4 573
Колос - Шахтер3 950
Александрия - Динамо3 780
Ворскла - Олимпик3 463
Днепр-1 - Мариуполь3 125
В среднем за матч:4 055
Всего за тур:24 327
Всего за чемпионат:552 941

Напомним, матч Динамо - Колос был самым посещаемым в 21-м туре УПЛ.

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Источник: upl.ua

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