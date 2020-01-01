Матч Львов - Карпаты - самый посещаемый в 22-м туре УПЛ

Завершился очередной тур чемпионата Украины, по итогам которого определились шестерки.

В минувший уик-энд состоялись матчи 22-го тура чемпионата Украины, которые посетили 24 327 человек.

Как сообщает официальный сайт УПЛ, самым посещаемым стал поединок во Львове между ПФК Львов и Карпатами (0:0). На этом поединки присутствовали 5 436 зрителей.

А вот самая низкая посещаемость была зафиксирована на игре Днепр-1 - Мариуполь в Днепре - 3 125 зрителей.

Матч Количество зрителей Львов - Карпаты 5 436 Десна - Заря 4 573 Колос - Шахтер 3 950 Александрия - Динамо 3 780 Ворскла - Олимпик 3 463 Днепр-1 - Мариуполь 3 125 В среднем за матч: 4 055 Всего за тур: 24 327 Всего за чемпионат: 552 941

Напомним, матч Динамо - Колос был самым посещаемым в 21-м туре УПЛ.