Матч Львов - Карпаты - самый посещаемый в 22-м туре УПЛ
Завершился очередной тур чемпионата Украины, по итогам которого определились шестерки.
В минувший уик-энд состоялись матчи 22-го тура чемпионата Украины, которые посетили 24 327 человек.
Как сообщает официальный сайт УПЛ, самым посещаемым стал поединок во Львове между ПФК Львов и Карпатами (0:0). На этом поединки присутствовали 5 436 зрителей.
А вот самая низкая посещаемость была зафиксирована на игре Днепр-1 - Мариуполь в Днепре - 3 125 зрителей.
|Матч
|Количество зрителей
|Львов - Карпаты
|5 436
|Десна - Заря
|4 573
|Колос - Шахтер
|3 950
|Александрия - Динамо
|3 780
|Ворскла - Олимпик
|3 463
|Днепр-1 - Мариуполь
|3 125
|В среднем за матч:
|4 055
|Всего за тур:
|24 327
|Всего за чемпионат:
|552 941
Напомним, матч Динамо - Колос был самым посещаемым в 21-м туре УПЛ.
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