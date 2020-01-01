Степаненко требуется операция на колене

На данный момент неизвестно, когда именно состоится операция футболиста.

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко получил травму мениска, из-за которой он пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

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Однако, как стало известно Команда №1, украинец может пропустить гораздо больше поединков, так как ему необходимо сделать операцию на колене.

Уточняется также, что Степаненко может играть и без хирургического вмешательства, однако в этом случае под угрозой будет его выступление на Евро-2020.

Стоит отметить, что поединок против "волков" также может пропустить центральный защитник Сергей Кривцов, который попросил замену в поединке против Колоса в УПЛ.

Ранее сообщалось, что восстановление Романа Яремчука после операции может затянуться.