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Степаненко требуется операция на колене

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На данный момент неизвестно, когда именно состоится операция футболиста.
Тарас Степаненко
Тарас Степаненко
ФК Шахтер Донецк

Полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Тарас Степаненко получил травму мениска, из-за которой он пропустит первый матч 1/8 финала Лиги Европы против Вольфсбурга.

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Однако, как стало известно Команда №1, украинец может пропустить гораздо больше поединков, так как ему необходимо сделать операцию на колене.

Уточняется также, что Степаненко может играть и без хирургического вмешательства, однако в этом случае под угрозой будет его выступление на Евро-2020.

Стоит отметить, что поединок против "волков" также может пропустить центральный защитник Сергей Кривцов, который попросил замену в поединке против Колоса в УПЛ.

Ранее сообщалось, что восстановление Романа Яремчука после операции может затянуться.

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Теги: Тарас Степаненко, Шахтер, Шахтер Донецк, УПЛ, футбол, чемпионат Украины по футболу, вне игры, травма, операция
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Источник: zbirna.com

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