Вербич подколол себя в Instagram

Словенец опубликовал фото, которое сопроводил забавным комментарием.

Вингер киевского Динамо Бенджамин Вербич потроллил себя в социальной сети Instagram, опубликовав фото с матча против Александрии.

"Когда понимаешь, что съел слишком много", - написал Вербич под снимком.

Отметим, что Вербич вышел в стартовом составе киевлян на матч против Александрии и отыграл весь поединок. Динамо выиграло эту встречу со счетом 3:1. Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Александрия - Динамо.

Ранее сообщалось, что Беньямин Вербич сравнил Виталия Миколенко с Андреем Шевченко.