Вербич подколол себя в Instagram
Словенец опубликовал фото, которое сопроводил забавным комментарием.
Вингер киевского Динамо Бенджамин Вербич потроллил себя в социальной сети Instagram, опубликовав фото с матча против Александрии.
"Когда понимаешь, что съел слишком много", - написал Вербич под снимком.
Отметим, что Вербич вышел в стартовом составе киевлян на матч против Александрии и отыграл весь поединок. Динамо выиграло эту встречу со счетом 3:1. Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Александрия - Динамо.
Ранее сообщалось, что Беньямин Вербич сравнил Виталия Миколенко с Андреем Шевченко.
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