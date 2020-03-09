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Вербич подколол себя в Instagram

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Словенец опубликовал фото, которое сопроводил забавным комментарием.
Беньямин Вербич
Беньямин Вербич
instagram.com/benjaminverbic7/

Вингер киевского Динамо Бенджамин Вербич потроллил себя в социальной сети Instagram, опубликовав фото с матча против Александрии.

"Когда понимаешь, что съел слишком много", - написал Вербич под снимком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When you realize you had too much to eat 🤣

Публикация от Benjamin Verbic (@benjaminverbic7)

Отметим, что Вербич вышел в стартовом составе киевлян на матч против Александрии и отыграл весь поединок. Динамо выиграло эту встречу со счетом 3:1. Вашему вниманию видео голов и обзор поединка Александрия - Динамо.

Ранее сообщалось, что Беньямин Вербич сравнил Виталия Миколенко с Андреем Шевченко.

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Теги: Беньямин Вербич, Динамо, Динамо Киев, чемпионат Украины по футболу, футбол, УПЛ, вне игры, фото, Instagram
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