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Футболист Колоса признан лучшим игроком минувшего тура УПЛ

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Полузащитник отметился дублем в матче с донецким Шахтером.
Вадим Милько
Вадим Милько
УПЛ

В рамках 22-го тура чемпионата Украины Колос дома в напряженном матче уступил донецкому Шахтеру (3:4).

Полузащитник хозяев Вадим Малько отметился дублем в матче. Как сообщает официальный сайт УПЛ, полузащитник Колоса стал лучшим игроком минувшего тура чемпионата.

Футболист обошел в голосовании экспертов, обойдя Александра Филиппова из Десны, защитника Динамо Виталия Миколенко, нападающего “горняков“ Жуниора Мораеса и Алексея Чичикова с Днепра-1.

Отметим, что голы Милько в ворота донецкого клуба стали первыми с сезона-2011/12, когда он забил Шахтеру в составе луганской Зари.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Ранее сообщалось, что наставник Десны признан лучшим тренером тура.

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Теги: Вадим Милько, Колос, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, лучший игрок
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