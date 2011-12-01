Футболист Колоса признан лучшим игроком минувшего тура УПЛ

Полузащитник отметился дублем в матче с донецким Шахтером.

В рамках 22-го тура чемпионата Украины Колос дома в напряженном матче уступил донецкому Шахтеру (3:4).

Полузащитник хозяев Вадим Малько отметился дублем в матче. Как сообщает официальный сайт УПЛ, полузащитник Колоса стал лучшим игроком минувшего тура чемпионата.

Футболист обошел в голосовании экспертов, обойдя Александра Филиппова из Десны, защитника Динамо Виталия Миколенко, нападающего “горняков“ Жуниора Мораеса и Алексея Чичикова с Днепра-1.

Отметим, что голы Милько в ворота донецкого клуба стали первыми с сезона-2011/12, когда он забил Шахтеру в составе луганской Зари.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Ранее сообщалось, что наставник Десны признан лучшим тренером тура.