Рябоконь - лучший тренер 22-го тура чемпионата Украины

Десна обыграла прямого конкурента за медали.

Главный тренер Десны Александр Рябоконь признан лучшим тренером 22-го тура УПЛ, об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Под руководством специалиста Десна в ярком матче добыла тяжелую победу над Зарей. Это победа позволила максимально приблизиться к луганскому клубу, который расположился на третьем месте.

Эксперты приняли решение поставить украинскому специалисту оценку 4,8 балла.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Заря.