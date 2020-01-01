Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рябоконь - лучший тренер 22-го тура чемпионата Украины

Комментариев: 0
Десна обыграла прямого конкурента за медали.
Александр Рябоконь
Александр Рябоконь
УПЛ

Главный тренер Десны Александр Рябоконь признан лучшим тренером 22-го тура УПЛ, об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Под руководством специалиста Десна в ярком матче добыла тяжелую победу над Зарей. Это победа позволила максимально приблизиться к луганскому клубу, который расположился на третьем месте.

Эксперты приняли решение поставить украинскому специалисту оценку 4,8 балла. 

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Заря.

Поделись:
Теги: Александр Рябоконь, Десна, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол, лучший тренер
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: upl.ua

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь