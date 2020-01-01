Рябоконь - лучший тренер 22-го тура чемпионата Украины
Десна обыграла прямого конкурента за медали.
Главный тренер Десны Александр Рябоконь признан лучшим тренером 22-го тура УПЛ, об этом сообщает пресс-служба УПЛ.
Под руководством специалиста Десна в ярком матче добыла тяжелую победу над Зарей. Это победа позволила максимально приблизиться к луганскому клубу, который расположился на третьем месте.
Эксперты приняли решение поставить украинскому специалисту оценку 4,8 балла.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Десна - Заря.
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