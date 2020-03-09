Тренер Колоса: Шахтер - команда с другой планеты

Коллектив из Ковалевки попал в верхнею таблицу чемпионата Украины.

Главный тренер Колоса Руслан Костышин прокомментировал минимальное поражение от донецкого Шахтера (3:4) в рамках чемпионата Украины.

“Впечатления двоякие. Проиграли 3:4, но положительные эмоции от того, что победил Днепр-1. И очень жаль, что при счете 3:3 пропустили гол. Закончи мы свой матч вничью, набери драгоценное очко, была бы и наша заслуга.

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А так - поражение, пропустили четыре мяча, допустили много ошибок. Хотя в целом качество игры и характер оставляет довольным. Я говорил после Динамо: что-что, а характер у команды будет всегда. Можем уступать 0:6, но всегда играем в футбол, стараемся.

Разница в классе действительно огромная. Такое ощущение, что Шахтер играл, как в поговорке: “Вы забьете, сколько сможете, а мы - сколько захотим“. Скорость футболистов соперника намного выше. Конкретно для нас это команда с другой планеты. И все равно у нас были отрезки, когда мы закрывали Шахтер, полностью владели преимуществом“, - цитирует Костышина пресс-служба “горняков“.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.