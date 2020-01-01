Михайленко - о разгроме Мариуполя: Странная игра

Днепровский клуб играл против восьмерых футболистов.

Главный тренер Днепра-1 Дмитрий Михайленко прокомментировал победный матч против Мариуполя (3:0), где его команда имела преимущество в трех футболистов.

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“Странная игра. На моей практике это первый случай с тремя удалениями в составе одной команды. Считаю, соперник оказался в очень трудной ситуации. Во втором тайме мы давили и сумели забить первый мяч, после которого соперник, кажется, уже сдался.

Что же касается правомерности красных карточек, то с VAR футбол становится более справедливым. VAR может обжаловать или подтвердить красную карточку или взятия ворот.

Мы не могли верно построить атаку, чтобы создать момент, нанести удар из пределов штрафной. Надо было доставлять мяч в штрафную низом. Мы в перерыве пытались это изменить, и первый гол пришел именно таким образом“, - приводит слова специалиста пресс-служба днепровского клуба.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.