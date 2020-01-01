Бабич - о трех удалениях: Арбитр отработал на "отлично"

Азовский клуб крупно уступил Днепру-1.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич прокомментировал разгромное поражение от Днепр (0:3) в рамках чемпионата Украины.

“Проиграли. Но жизнь на этом не заканчивается. Надо держать удар, и мы с ним справимся. Будем играть во второй шестерке, будем до последнего бороться за стыковые матчи. Сейчас самое главное - восстановиться, ведь играем на Кубок за два дня.

Читай также: Прошедший тур установил рекорд по удалениям в УПЛ

Арбитр? Он отработал на “отлично“. Что мы можем. Только пожать руки. Есть другой момент, который огорчает. Мы пропустили первый гол всемером. Двух игроков изъяли, и мы просили игроков Днепра-1 выбить мяч, чтобы провести замену травмированного игрока. Это несколько огорчает.

Понятно, что Днепр-1 в большинстве давил, создавал моменты, но первый гол пропустили, когда не было еще одного игрока. Раз не успели закрыть эту позицию.

Уже после того, как мы встретились с VAR, будем что-то отрабатывать. Надо быть немного хитрее. Агрессия должна быть с холодной головой, потому сейчас, над чем задуматься. Сегодня мы впервые играли с VAR и сыграли неудачно, скажем так“, - приводит слова специалиста официальный сайт Днепра-1.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча.