Колос - Шахтер 3:4 видео голов и обзор матча УПЛ

Команды показали яркий футбол.

Колос - Шахтер: видео голов и обзор матча ФК Шахтер

Донецкий Шахтер одержал яркую победу над Колосом (4:3) в рамках 22-го тура чемпионата Украины.

Команды устроили голевую феерию, в которой “горняки“ оказались лучше.

Колос, несмотря на поражение, продолжит борьбу в верхней шестерки таблицы чемпионата Украины.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча:

Колос - Шахтер 3:4

Голы: Милько, 37, Гавриш, 67 (пен.), Милько, 75 - Тайсон, 12 (пен.), Мораес, 31, 81, Тете, 60

Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 75) - Богданов, Ориховский (Ал. Бондаренко, 86) - Ильин, Милько, Вильхамссон - Лысенко (Кожушко, 58).



Шахтер: Пятов - Додо (Болбат, 64), Кривцов (Бондарь, 80), Матвиенко, Исмаили - Майкон, Маркос Антонио - Тете, Тайсон, Коноплянка (Ар. Бондаренко, 73) - Мораес.

Предупреждения: Петров, Емец, Ефремов, Милько - Мораес, Тете, Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили.

Удаление: ... - Маркос Антонио, 90+6 (второе предупреждение).