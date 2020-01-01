Колос - Шахтер 3:4 видео голов и обзор матча УПЛ
Донецкий Шахтер одержал яркую победу над Колосом (4:3) в рамках 22-го тура чемпионата Украины.
Команды устроили голевую феерию, в которой “горняки“ оказались лучше.
Колос, несмотря на поражение, продолжит борьбу в верхней шестерки таблицы чемпионата Украины.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Колос - Шахтер 3:4
Голы: Милько, 37, Гавриш, 67 (пен.), Милько, 75 - Тайсон, 12 (пен.), Мораес, 31, 81, Тете, 60
Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец (Черноморец, 75) - Богданов, Ориховский (Ал. Бондаренко, 86) - Ильин, Милько, Вильхамссон - Лысенко (Кожушко, 58).
Шахтер: Пятов - Додо (Болбат, 64), Кривцов (Бондарь, 80), Матвиенко, Исмаили - Майкон, Маркос Антонио - Тете, Тайсон, Коноплянка (Ар. Бондаренко, 73) - Мораес.
Предупреждения: Петров, Емец, Ефремов, Милько - Мораес, Тете, Кривцов, Маркос Антонио, Исмаили.
Удаление: ... - Маркос Антонио, 90+6 (второе предупреждение).
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