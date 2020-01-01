Днепр-1 - Мариуполь 3:0 видео голов и обзор матча УПЛ
В поединке 22-го тура УПЛ Днепр-1 дома обыграл Мариуполь.
Главный арбитр матча Евгений Арановский показал три красные карточки футболистам азовского клуба.
Днепровский коллектив воспользовался таким огромным преимуществом, сумев забить три гола в ворота гостей.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Днепр-1 - Мариуполь 3:0
Голы: Чичиков, 68, 88, Булеца, 81
Днепр-1: Клищук - Адамюк, Сваток, Логинов, Полевой - Вакулко (Снижко, 64), Кравченко, Батагов (Чичиков, 46), Булеца - Хобленко, Супряга (Коркишко, 69)
Мариуполь: Гальчук - Чоботенко, Яворский, Дава - Кирюханцев, Мишнев, Игнатенко, Федорчук, Горбунов (Полегенько, 69) - Кулаков (Тищенко, 46), Топалов (Фомин, 60)
Предупреждения: Кравченко - Игнатенко, Яворский, Мишнев
Удаления: Чоботенко, 23 (грубая игра), Яворский, 39 (повторное предупреждение), Игнатенко, 75 (повторное предупреждение)
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