Прошедший тур установил рекорд по удалениям в УПЛ
В шести матчах было показано девять красных карточек.
Завершился 22-й тур чемпионата Украины. Этот тур стал решающим при распределение команд на две шестерки. После всех сыгранных матчей стали известны шестерки двух групп на второй этап УПЛ.
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Кроме этого, прошедший тур установил рекорд по количеству красных карточек в сыгранных матчах.
За шесть матчей арбитры удалили с поля девять футболистов. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2012/13. Тогда было показано восемь красных в 22-м туре чемпионате Украины.
Отметим, что судьи удалили игроков в каждом матче. Три красные карточки были показаны после просмотра VAR.
Ранее сообщалось, что исполком УАФ принял решение вернуть формат УПЛ с участием 16 клубов.
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