В шести матчах было показано девять красных карточек.

Завершился 22-й тур чемпионата Украины. Этот тур стал решающим при распределение команд на две шестерки. После всех сыгранных матчей стали известны шестерки двух групп на второй этап УПЛ.

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Кроме этого, прошедший тур установил рекорд по количеству красных карточек в сыгранных матчах.

За шесть матчей арбитры удалили с поля девять футболистов. Предыдущий рекорд был установлен в сезоне 2012/13. Тогда было показано восемь красных в 22-м туре чемпионате Украины.

Отметим, что судьи удалили игроков в каждом матче. Три красные карточки были показаны после просмотра VAR.

Ранее сообщалось, что исполком УАФ принял решение вернуть формат УПЛ с участием 16 клубов.