Виталий забил пять голов в нынешнем чемпионате.

В матче 22-го тура чемпионата Украины киевское Динамо на выезде обыграло Александрию со счетом 3:1.

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Один из голов записал себе в актив полузащитник "бело-синих" Виталий Буяльский. Как сообщает пресс-служба Динамо, это гол стал для футболиста рекордным - хавбек впервые в карьере достиг отметки в пять голов за один сезон УПЛ.

Отмечается, что для этого достижения Виталию понадобилось 17 матчей. Ранее его личный рекорд за сезон составлял 4 гола в 26 играх сезона-2017/18.

Кроме того, гол в ворота Александрии стал для Буяльского юбилейным двадцатым в чемпионате Украины. Свои 20 мячей футболист забил в 136 поединках. Кроме того, на его счету 19 ассистов.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Александрия - Динамо.