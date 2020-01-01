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Ворскла - Олимпик 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Украины

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Полтавчане добыли минимальную победу над Олимпиком.

Ворскла - Олимпик: видео гола
Ворскла - Олимпик: видео гола
ФК Ворскла

Ворскла обыграла Олимпик со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата Украины.

Единственный гол в этом поединке забил нападающий "зелено-белых" Владисав Кулач на 63-й минуте. 

Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ворскла - Олимпик:

Ворскла - Олимпик 1:0
Гол: Кулач, 63 (с пенальти).

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Баенко (Якубу, 56) - Скляр, Пуцлин - Шехич, Кулач (Ребенок, 76), Луизао - Степанюк (Васин, 63).

Олимпик: Кичак - Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко - Цымбалюк - Кравченко (Е. Пасич, 46), Политыло, Кравчук - Дегтярев (Тейшейра, 73), Шахаб (Баланюк, 57).

Предупреждения: Чеснаков, Шехич, Кулач - Ксенз, Зотько, Шахаб, Кравчук, Дегтярев, Гришко, Баланюк.

Удаление: Кравчук, 78 (повторное предупреждение).

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Теги: Ворскла, Олимпик, видео гола, обзор матча, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, чемпионат Украины
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