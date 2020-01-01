Ворскла - Олимпик 1:0 видео гола и обзор матча чемпионата Украины
Полтавчане добыли минимальную победу над Олимпиком.
Ворскла обыграла Олимпик со счетом 1:0 в матче 22-го тура чемпионата Украины.
Единственный гол в этом поединке забил нападающий "зелено-белых" Владисав Кулач на 63-й минуте.
Вашему вниманию видео гола и обзор матча Ворскла - Олимпик:
Ворскла - Олимпик 1:0
Гол: Кулач, 63 (с пенальти).
Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Баенко (Якубу, 56) - Скляр, Пуцлин - Шехич, Кулач (Ребенок, 76), Луизао - Степанюк (Васин, 63).
Олимпик: Кичак - Ксенз, Гришко, Зотько, Лебеденко - Цымбалюк - Кравченко (Е. Пасич, 46), Политыло, Кравчук - Дегтярев (Тейшейра, 73), Шахаб (Баланюк, 57).
Предупреждения: Чеснаков, Шехич, Кулач - Ксенз, Зотько, Шахаб, Кравчук, Дегтярев, Гришко, Баланюк.
Удаление: Кравчук, 78 (повторное предупреждение).
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