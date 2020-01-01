Александрия - Динамо 1:3 видео голов и обзор матча УПЛ

Киевляне обыграли Александрию и заняли вторую строчку в турнирной таблице чемпионата.

Александрия - Динамо: видео голов ФК Динамо Киев

Киевское Динамо на выезде обыграло Александию со счетом 3:1 в матче 22-го тура чемпионата Украины.

Победа позволила команде Алексея Михайличенко занять вторую строчку в турнирно таблице УПЛ, обойдя Зарю.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Александрия - Динамо:

Александрия - Динамо 1:3

Голы: Гречишкин, 65 (с пенальти) - Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85.

Александрия: Панькив - Лучкевич, Дубра, Бухал, Стецьков - Гречишкин, Гордиенко (Грицук, 46), Довгий - Задерака (Протасов, 63), Ситало, Третьяков.

Динамо: Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук (Кадири, 67), Шепелев - Караваев, Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич - Русин (Пиварич, 85).

Предупреждения: Задерака, Стецьков, Довгий, Панькив - Кедзера, Миколенко, Караваев.

Удаление: Довгий, 47 (вторая желтая карточка).