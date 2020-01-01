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Шахтер - Динамо проведут очный поединок перед матчами сборной

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Команды встретятся в рамках 23-го тура чемпионата Украины.
Шахтер - Динамо
Шахтер - Динамо
ФК Динамо Киев

В поединке 22-го тура чемпионата Украины киевское Динамо на выезде в непростом матче обыграло Александрию (3:1).

После этого матча стало известно расписание ближайших игр второго круга УПЛ.

Таким образом, в 23-м туре Динамо проведет матч против Десны в Киеве, донецкий Шахтер сыграет против Зари на выезде, а Александрия встретится с Колосом, либо с Мариуполем.

Отметим, что в 24-м туре УПЛ нас ждет поединок Шахтер - Динамо, который состоится на ОСК Металлист. Матч должен будет сыгран 21 или 22 марта.

Это означает, что донецкий и киевский клуб проведут очный поединок перед перерывом на игры сборных.

Напомним, сборная Украины проведет два выездных товарищеских матча против Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

Ранее сообщалось, что Шевченко огласил состав сборной Украины на матчи против Франции и Польши.

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Теги: Шахтер Донецк, Динамо Киев, УПЛ, чемпионат Украины по футболу, футбол
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