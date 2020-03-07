Динамо в непростом матче обыграло Александрию

Киевский клуб поднялся на вторую позицию в таблице.

В рамках 22-го тура чемпионата Украины Александрия на домашнем стадионе принимала киевское Динамо.

Счет в матче был открыт под конец первого тайма. Шабанов распечатал ворота Панькива. В начале второго тайма арбитр встречи удалил футболиста Александрия Довгова, показав вторую желтую карточку.

На 60-й минуте матча киевляне увеличил преимущество до двух голов. Буяльский отметился голом. Однако Александрия отыграла один гол спустя пару минут. Гречишкин реализовал пенальти.

Третий мяч в ворот хозяев забил Миколенко, который отличился на 85-й минуте.

Победа позволила киевскому Динамо подняться на вторую позицию в таблице чемпионата Украины.

Александрия — Динамо 1:3

Голы: Гречишкин, 65 (с пенальти) — Шабанов, 45, Буяльский, 60, Миколенко, 85

Александрия: Панькив — Лучкевич, Дубра, Бухал, Стецьков — Гречишкин, Гордиенко (Грицук, 46), Довгий — Задерака (Протасов, 63), Ситало, Третьяков

Динамо: Бущан — Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко — Сидорчук (Кадири, 67), Шепелев — Караваев, Буяльский (Дуэлунд, 88), Вербич — Русин (Пиварич, 85)

Предупреждения: Задерака, Стецьков, Довгий, Панькив — Кедзера, Миколенко, Караваев

Удаление: Довгий, 47 (вторая желтая карточка)