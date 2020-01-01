Карпаты - Александрия 0:4 видео голов и обзор матча УПЛ
В матче 21-го утра чемпионата Украины Александрия на выезде разгромила Карпаты со счетом 4:0.
Подопечные Владимира Шарана забили четыре безответных мяча в ворота львовского клуба, и не позволили Десне увеличить от себя отрыв в турнирной таблице УПЛ.
Смотрите видео голов и обзор матча Карпаты - Александрия:
Карпаты - Александрия 0:4
Голы: Третьяков, 37 (с пенальти), 58, Ситало, 73, Банада, 89
Карпаты: Каниболоцкий - Мартинс, Халл, Гиоргадзе (Прийма, 63), Дубинчак - Клец (Хахлев, 63), Назарина - Лях, Притула, Козак (Лейоус, 46) - Дийе
Александрия: Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Вантух (Стецьков, 76) - Банада, Гречишкин (Гордиенко, 85) - Лучкевич, Мишенко (Довгий, 74), Третьяков - Ситало
Предупреждения: Козак, Халл, Назарина - Мирошниченко, Довгий
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