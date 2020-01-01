Шахтер - Днепр-1 4:1 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

"Горняки" не испытали проблем в матче против Днепра-1.

Шахтер - Днепр-1: видео голов ФК Шахтер Донецк

В матче 21-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер без проблем разобрался с Днепром-1.

“Горняки“ четыре раза поразили ворота соперника, причем все голы были забиты еще в первые 25 минут поединка.

Команда Михайленко сумела ответить лишь одним точным ударом с пенальти под занавес поединка.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Шахтер - Днепр-1:

Шахтер - Днепр-1 - 4:1

Голы: Кривцов, 5, Адамюк, 9 (автогол), Тайсон, 19, Коноплянка, 24 - Супряга, 82 (с пенальти).

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов (Бондарь, 60), Матвиенко, Исмаили - Майкон, Степаненко - Тете, Тайсон, Коноплянка (Бондаренко, 70) - Мораес (Фернандо, 74).

Днепр-1: Юрчук - Адамюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал - Кравченко (Батагов, 63), Ди Франко - Чичиков (Тейлор, 46), Вакулко, Назаренко - Хобленко (Супряга, 46).

Предупреждения: Бондарь - Логинов, Ди Франко, Назаренко, Шаповал.