Днепр-1 крупно уступил Шахтеру и лишился шансов на попадание в первую шестерку

"Горняки" без проблем одолели команду из Днепра.

В матче 21-го тура чемпионата Украины донецкий Шахтер на своем поле обыграл Днепр-1 со счетом 4:1.

В составе "горняков" голами отличились Сергей Кривцов, Тайсон и Евгений Коноплянка, а еще один мяч в актив Шахтера записал Владимир Адамюк, отличившийся автоголом.

Команда Дмитрия Михайленко лишь раз сумела забить в ворота "оранжево-черных" - Владислав Супряга в конце поединка реализовал пенальти.

Это поражение лишило Днепр-1 шансов на попадание в первую шестерку турнирной таблицы, которая дает возможность бороться за еврокубки. У подопечных Михайленко восьмая строчка и 22 очка в активе, а за тур до конца первой части отставание от 6-го места составляет 4 пункта.

Теперь за последнее место в первой шестерке будут бороться Колос и Мариуполь, у которых после 21-го тура по 26 и 25 баллов соответственно.

Шахтер - Днепр-1 - 4:1

Голы: Кривцов, 5, Адамюк, 9 (автогол), Тайсон, 19, Коноплянка, 24 - Супряга, 82 (с пенальти).

Шахтер: Пятов - Додо, Кривцов (Бондарь, 60), Матвиенко, Исмаили - Майкон, Степаненко - Тете, Тайсон, Коноплянка (Бондаренко, 70) - Мораес (Фернандо, 74).

Днепр-1: Юрчук - Адамюк, Лопыренок, Логинов, Шаповал - Кравченко (Батагов, 63), Ди Франко - Чичиков (Тейлор, 46), Вакулко, Назаренко - Хобленко (Супряга, 46).

Предупреждения: Бондарь - Логинов, Ди Франко, Назаренко, Шаповал.