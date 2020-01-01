Олимпик - Десна 1:2 видео голов и обзор матча УПЛ

Десна в непростом матче переиграла Олимпик.

Олимпик - Десна: видео голов ФК Олимпик

В матче 21-го тура чемпионата Украины Олимпик на своем поле потерпел поражение от Десны.

Хозяева первыми открыли счет в матче, но черниговский клуб быстро восстановил паритет, а во втором тайме сумел вырвать победу.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Олимпик - Десна:

Олимпик - Десна 1:2

Голы: Дегтярев, 4 - Филиппов, 6, Арвеладзе, 77.

Олимпик: Крынский - Литвин, Снурницын, Зотько - Ксенз, Завийский (Кравчук, 64), Цымбалюк, Политыло (Балашов, 81), Кравченко - Тейшейра (Шахаб, 58), Дегтярев.

Десна: Паст - Конопля (Картушов, 72), Тамм, Гитченко, Мостовой - Арвеладзе, Домбровский - Фаворов, Тотовицкий (Будковский, 78), Калитвинцев - Филиппов (Ермаков, 86).

Предупреждения: Кравченко, Дегтярев, Литвин - Филиппов, Будковский, Паст.