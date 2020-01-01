Заря - ПФК Львов 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

Заря обыграла Львов и удержала вторую строчку в турнирной таблице УПЛ.

Заря - Львов: видео голов ПФК Львов

В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря на своем поле обыграла ПФК Львов.

Голами в этом поединке отличились Кабаев и Леднев, и это позволило луганскому клубу удержаться на второй строчке турнирной таблице УПЛ.

Стоит отметить игру голкипера Львова Богдана Сарнавского, который дважды отразил пенальти и спас свою команду от более крупного поражения.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря - ПФК Львов:

Заря - ПФК Львов 2:0

Голы: Кабаев, 54, Леднев, 89

Заря: Василь - Тымчик, Иванисеня, Вернидуб, Чеберко - Цвек - Лунев (Леднев, 80), Кочергин, Цыганикс - Громов, Кабаев.

ПФК Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу - Джонатан (Приймак, 82) - Богунов, Алваро, Шина, Люлька (Велвес, 64) - Ренан (Яковелли, 57).

Предупреждения: Тымчик, Кабаев, Цыганикс - Гончар, Борзенко, Богунов, Алваро, Братков.

На 73-й минуте Артем Громов (Заря) не забил пенальти (вратарь).

На 90+2-й минуте Богдан Леднев (Заря) не забил пенальти (вратарь).