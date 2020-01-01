Заря - ПФК Львов 2:0 видео голов и обзор матча чемпионата Украины
В матче 21-го тура украинской Премьер-лиги луганская Заря на своем поле обыграла ПФК Львов.
Голами в этом поединке отличились Кабаев и Леднев, и это позволило луганскому клубу удержаться на второй строчке турнирной таблице УПЛ.
Стоит отметить игру голкипера Львова Богдана Сарнавского, который дважды отразил пенальти и спас свою команду от более крупного поражения.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Заря - ПФК Львов:
Заря - ПФК Львов 2:0
Голы: Кабаев, 54, Леднев, 89
Заря: Василь - Тымчик, Иванисеня, Вернидуб, Чеберко - Цвек - Лунев (Леднев, 80), Кочергин, Цыганикс - Громов, Кабаев.
ПФК Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу - Джонатан (Приймак, 82) - Богунов, Алваро, Шина, Люлька (Велвес, 64) - Ренан (Яковелли, 57).
Предупреждения: Тымчик, Кабаев, Цыганикс - Гончар, Борзенко, Богунов, Алваро, Братков.
На 73-й минуте Артем Громов (Заря) не забил пенальти (вратарь).
На 90+2-й минуте Богдан Леднев (Заря) не забил пенальти (вратарь).
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