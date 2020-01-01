Заря обыграла Львов и удержала вторую строчку в турнирной таблице УПЛ

Луганский клуб на своем поле обыграл львовский коллектив со счетом 2:0.

В матче 21-го тура чемпионата Украины Заря принимала ПФК Львов.

В первом тайме зрители так и не увидели голов, однако вторая половина встречи выдалась весьма интенсивной. На 54-й минуте поединка Кабаев открыл счет, а спустя 20 минут Заря имела возможность удвоить преимущество, но голкипер Львова отбил 11-метровый удар Громова.

Отыграться Львов так и не сумел, зато пропустил еще - Леднев отправил мяч в сетку на 89-й минуте. Спустя три минуты Богдан мог оформить дубль, но тут опять шикарно сыграл голкипер львовского клуба, который вновь отразил пенальти.

Победа позволила Заре удержать второе место в турнирной таблице УПЛ - на счету луганского клуба 43 балла и отрыв от Динамо составляет 1 пункт. Львов находится на 9-й позиции, имея 19 очков.

Заря - ПФК Львов 2:0

Голы: Кабаев, 54, Леднев, 89

Заря: Василь - Тымчик, Иванисеня, Вернидуб, Чеберко - Цвек - Лунев (Леднев, 80), Кочергин, Цыганикс - Громов, Кабаев.

ПФК Львов: Сарнавский - Гончар, Борзенко, Братков, Бопесу - Джонатан (Приймак, 82) - Богунов, Алваро, Шина, Люлька (Велвес, 64) - Ренан (Яковелли, 57).

Предупреждения: Тымчик, Кабаев, Цыганикс - Гончар, Борзенко, Богунов, Алваро, Братков.

На 73-й минуте Артем Громов (Заря) не забил пенальти (вратарь).

На 90+2-й минуте Богдан Леднев (Заря) не забил пенальти (вратарь).