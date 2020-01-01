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Десна в тяжелом матче вырвала победу над Олимпиком

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Черниговский клуб увез три очка со стадиона имени Лобановского.
Десна обыграла Олимпик
Десна обыграла Олимпик
ФК Десна

В матче 21-го тура чемпионата Украины донецкий Олимпик принимал черниговскую Десну. Поединок проходил в Киеве на стадионе им. Лобановского.

Хозяева поля открыли счет уже на 4-й минуте встречи благодаря Максиму Дегтяреву, замкнувшему фланговый навес. Однако радоваться Олимпику пришлось недолго - уже спустя две минуты Александр Филиппов восстановил паритет, перебросив мяч через вратаря после передачи Фаворова.

Выйти вперед Десна сумела только на 76-й минуте поединка - Леван Арвеладзе вывел свою команду вперед прямым ударом со штрафного.

Десна находится на 4-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 39 баллов. У Олимпика в активе 18 очков и 10-я строчка.

Олимпик - Десна 1:2
Голы: Дегтярев, 4 - Филиппов, 6, Арвеладзе, 77.

Олимпик: Крынский - Литвин, Снурницын, Зотько - Ксенз, Завийский (Кравчук, 64), Цымбалюк, Политыло (Балашов, 81), Кравченко - Тейшейра (Шахаб, 58), Дегтярев.

Десна: Паст - Конопля (Картушов, 72), Тамм, Гитченко, Мостовой - Арвеладзе, Домбровский - Фаворов, Тотовицкий (Будковский, 78), Калитвинцев - Филиппов (Ермаков, 86).

Предупреждения: Кравченко, Дегтярев, Литвин - Филиппов, Будковский, Паст.

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Теги: Олимпик, Десна, Олимпик Донецк, Десна Чернигов, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол
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