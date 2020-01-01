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Мариуполь - Ворскла 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Украины

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Мариупольский клуб крупно обыграл соперника из Полтавы.

Мариуполь - Ворскла: видео голов
Мариуполь - Ворскла: видео голов
ФК Ворскла

В матче 21-го тура чемпионата Украины Мариуполь разгромил Ворсклу со счетом 3:0.

Азовская команда открыла счет уже на 33-й минуте встречи, а на старте второго тайма удвоила свое преимущество. Под конец поединка Мариуполь забил в третий раз.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь - Ворскла:

Мариуполь - Ворскла 3:0
Голы: Мишнев, 33 (пен.), Топалов, 47, Чоботенко, 80

Мариуполь: Гальчук - Яворский, Чоботенко, Муравский - Полегенько, Чех, Игнатенко, Корниенко - Мишнев, Топалов (Танковский, 73, Федорчук, 78) - Кулаков (Фомин, 65).

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай (Ребенок, 46) - Кане, Шехич, Пуцлин, Луизао - Кулач (Артур, 58), Степанюк (Васин, 46).

Предупреждения: Мишнев, Муравский, Игнатенко - Ндиайе, Васин, Кане.

На 90+4-й минуте был удален Назарий Муравский (Мариуполь) (второе предупреждение).

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Теги: Мариуполь, Ворскла, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, видео голов, обзор матча, футбол
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