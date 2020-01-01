Мариуполь - Ворскла 3:0 видео голов и обзор матча чемпионата Украины
В матче 21-го тура чемпионата Украины Мариуполь разгромил Ворсклу со счетом 3:0.
Азовская команда открыла счет уже на 33-й минуте встречи, а на старте второго тайма удвоила свое преимущество. Под конец поединка Мариуполь забил в третий раз.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Мариуполь - Ворскла:
Мариуполь - Ворскла 3:0
Голы: Мишнев, 33 (пен.), Топалов, 47, Чоботенко, 80
Мариуполь: Гальчук - Яворский, Чоботенко, Муравский - Полегенько, Чех, Игнатенко, Корниенко - Мишнев, Топалов (Танковский, 73, Федорчук, 78) - Кулаков (Фомин, 65).
Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай (Ребенок, 46) - Кане, Шехич, Пуцлин, Луизао - Кулач (Артур, 58), Степанюк (Васин, 46).
Предупреждения: Мишнев, Муравский, Игнатенко - Ндиайе, Васин, Кане.
На 90+4-й минуте был удален Назарий Муравский (Мариуполь) (второе предупреждение).
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