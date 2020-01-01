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Соль опубликовал милое фото сына в футболке Динамо

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Форвард поделился снимком своего годовалого сына.
Фран Соль со своим сыном
Фран Соль со своим сыном
instagram.com/frank_sol9/

В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское Динамо обыграло Колос со счетом 2:0.

Голом в этом поединке отметился испанский нападающий киевлян Фран Соль, который отпраздновал это событие со своим годовалым сыном Франом-младшим.

Фран Соль со своим сыном
Фран Соль со своим сыном
instagram.com/frank_sol9/

В Stories на своей страничке в Instagram Соль опубликовал снимки с сыном на поле, где он погонял с ним мяч.

Фран Соль со своим сыном
Фран Соль со своим сыном
instagram.com/frank_sol9/

Также футболист надел на ребенка футболку "бело-синих". 

Фран Соль со своим сыном
Фран Соль со своим сыном
instagram.com/frank_sol9/

Напомним, Фран Соль впервые за год отметился голом за Динамо.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Колос.

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Теги: Фран Соль, Динамо, Динамо Киев, футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, футбол, сын, фото, вне игры
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