Соль опубликовал милое фото сына в футболке Динамо
Форвард поделился снимком своего годовалого сына.
В матче 21-го тура чемпионата Украины киевское Динамо обыграло Колос со счетом 2:0.
Голом в этом поединке отметился испанский нападающий киевлян Фран Соль, который отпраздновал это событие со своим годовалым сыном Франом-младшим.
В Stories на своей страничке в Instagram Соль опубликовал снимки с сыном на поле, где он погонял с ним мяч.
Также футболист надел на ребенка футболку "бело-синих".
Напомним, Фран Соль впервые за год отметился голом за Динамо.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Колос.
Полная версия правил