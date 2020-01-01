Ворскла после победы над Шахтером крупно уступила Мариуполю

Подопечные Александра Бабича разгромили соперника со счетом 3:0.

В матче 21-го тура чемпионата Украины Мариуполь на своем поле принимал Ворсклу.

Полтавский клуб в минувшем туре сенсационно обыграл Шахтер, нанеся дончанам первое поражение в текущем сезоне УПЛ. После такого триумфа ожидалось, что Ворскла сможет помешать подопечным Бабича вести борьбу за место верхней шестерке, но азовский клуб даже не думал сдаваться.

Уже на 33-й минуте встречи Мариуполь открыл счет ударом с пенальти в исполнении Мишнева, на старте второго тайма Топалов удвоил преимущества хозяев поля, а финальная точка была поставлена на 80-й минуте встречи.

Ворскла же так и не смогла даже раз поразить ворота соперника, и Мариуполь одержал победу со счетом 3:0. Теперь в активе мариупольского клуба 25 очков и седьмое место в турнирной таблице УПЛ. Отставание от идущего шестым Колоса составляет всего лишь 1 пункт.

Ворскла же имеет в своем активе 17 баллов и занимает 11 позицию.

Мариуполь - Ворскла 3:0

Голы: Мишнев, 33 (пен.), Топалов, 47, Чоботенко, 80

Мариуполь: Гальчук - Яворский, Чоботенко, Муравский - Полегенько, Чех, Игнатенко, Корниенко - Мишнев, Топалов (Танковский, 73, Федорчук, 78) - Кулаков (Фомин, 65).

Ворскла: Резник - Пердута, Чеснаков, Ндиайе, Сапай (Ребенок, 46) - Кане, Шехич, Пуцлин, Луизао - Кулач (Артур, 58), Степанюк (Васин, 46).

Предупреждения: Мишнев, Муравский, Игнатенко - Ндиайе, Васин, Кане.

На 90+4-й минуте был удален Назарий Муравский (Мариуполь) (второе предупреждение).