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Шевченко: Могу подтвердить, что в сборной Украины будут новые имена

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Наставник национальной команды отметил, что товарищеские матчи являются серьезной мотивацией для футболистов.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о подготовке команды к Евро-2020.

“Мы играем с очень хорошими командами, элитными. Оба соперника представляют высший дивизион Лиги наций. Пауза в матчах сборной затянулась. Впереди последние матчи перед началом подготовки к Евро-2020. Спарринги непосредственно перед началом турнира - это уже совсем другое дело.

Пока же будем экспериментировать, попробуем задействовать игроков, на которых надеемся. Возможно, кого-то из них мы не вызовем. Могу подтвердить, что будут новые имена. Скоро буду готовить список.

Для футболистов матчи с Францией и Польшей - серьезная мотивация. Мы еще раз проверим слаженность взаимодействия во всех линиях“, - заявил Шевченко.

Напомним, сборная Украины также проведет два выездных товарищеских поединка против Франции (27 марта) и Польши (31 марта).

Ранее определились соперники сборной Украины в Лиге наций.

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Теги: футбол, Андрей Шевченко, сборная Украины по футболу
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Источник: ffu.ua

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