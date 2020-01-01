Михайличенко: Мы хотим, чтобы на каждой позиции в Динамо была конкуренция

Наставник столичного клуба отметил, что его команда показала удовлетворительный уровень игры в матче против Колоса.

Главный тренер Динамо Алексей Михайличенко прокомментировал победу над Колосом (2:0) в рамках 21 тура чемпионата Украины.

“Игру можно оценить по-разному. С точки зрения результата, она вполне удовлетворительна. Мы заработали три очка, и это очень важно. С точки зрения содержания самой игры, она получилась неоднородной и немного не такой, как мы ожидали. В силу обстоятельств после игры с Днепром-1 нам нужно было немного освежить состав, потому что за 17 дней нам предстоит провести 5 игр. В начале сезона, на таких полях, с такой нагрузкой, это довольно-таки сложно.

Самым главным было добиться результата. После поражения в Днепре, наверное, ребята это понимали. Этот груз ответственности очень давит на них, потому что, оставшись в большинстве и имея один мяч преимущества, можно было бы сыграть намного острее и разнообразнее впереди. Но, наверное, озабоченность результатом наложила свой отпечаток, и не всегда получалось то, что хотелось бы. Хотя, в принципе, это вполне объяснимо

Мы стремимся к тому, чтобы на каждой позиции была конкуренция. Она только помогает. Я давно уже сказал ребятам, что у нас основной состав - это не 11 человек, а 18. И что в любой момент каждый игрок должен уметь выйти на поле и сделать ту работу, которая от него требуется. Нужно дать шанс всем остальным почувствовать себя игроками основного состава и доказывать свои притязания на выход в стартовой 11-ке. Мы будем стараться поддерживать эту конкуренцию, но она ни в коем случае не будет искусственной. Те, кто будут доказывать, те и будут играть“, - отметил Михайличенко.

Наставник также рассказал, почему так рано решил заменить Шапаренко:

“Причин было несколько. Первая - это то, что он рано получил желтую карточку. А зная его эмоциональность, его стремление к борьбе, мы рисковали. У него было еще несколько нарушений, которые были очень близки к карточке. Мы понимали, что не можем рисковать, и поэтому его заменили. Вторая причина - нас не совсем удовлетворяло то, как мы вели игру, особенно в середине поля, в первые 30 минут. Это не значит, что в этом был виноват Коля. Если разобраться, виноваты были все. Но просто Коля своим предупреждением подтолкнул нас к этому.

Я его успокоил, сказал, что причина не в нем, так нужно для команды. То, что я сейчас сказал вам, то я сказал и Коле. Конечно, он очень ждал и горел, и по его эмоциям и темпераменту было видно, как он хотел играть. У него еще будут шансы, это 100%“, - цитирует Михайличенко официальный сайт Динамо.

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