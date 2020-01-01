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Динамо - Колос 2:0 Видео голов и обзор матча УПЛ

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Киевляне добыли уверенную победу над командой из Ковалевки.

Динамо - Колос: видео голов и обзор матча
Динамо - Колос: видео голов и обзор матча
ФК Динамо

В рамках 21 тура чемпионата Украины Динамо обыграло Колос. Голами в составе “бело-синих“ отметились Соль и Цыганков. В конце первого тайма команда из Ковалевки осталась в меньшинстве.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо - Колос:

Динамо - Колос 2:0
Голы: Соль, 40, Цыганков, 54

Динамо: Бойко - Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев - Кадири - Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 31), Дуэлунд (Цитаишвили, 87), Де Пена (Вербич, 52) - Соль.

Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Богданов, Ориховский (Милько, 82) - Ильин (Морозко, 63), Задоя, Вильхамссон - Лысенко (Кожушко, 46).

Предупреждения: Шапаренко, Шабанов, Соль - Петров, Емец, Ефремов

На 45+2-й минуте был удален Евгений Задоя (Колос) (грубое нарушение).

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Теги: футбол, Динамо, Колос, видео голов, обзор матча, чемпионат Украины, УПЛ
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