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Шевченко: Сборной Украины необходимо попытаться закрепиться в элитном дивизионе

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Наставник национальной команды считает результаты жеребьевки удачными.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал результаты группового этапа Лиги наций, где национальная команда встретится с Германией, Испанией и Швейцарией.

“Я думаю, что это уже достижение - попасть в группу с сильнейшими командами Европы. Ни в коем случае не ожидал слабых соперников. Да, нам выпали сильные сборные, но тем интереснее будет играть. Наши футболисты получат настоящий опыт таких поединков, а зрителям будет интересно посмотреть на лучшие команды не только Европы, но и мира. Поэтому я считаю жеребьевку удачной. В этой квалификации все команды сильные.

Наша команда только недавно достигла определенного успеха. Сейчас необходимо попытаться закрепиться в элитном дивизионе. Посмотрим, у нас это получится. Было очень много сделано для попадания в Лигу А. Для каждого из игроков это отличная мотивация - показать свои силы на фоне сильнейших команд Европы и мира. Закрепиться здесь будет даже большим достижением, чем просто попасть в элиту.

Знаете, я думаю, чем сильнее команда, тем интереснее будет проверить себя. Никакого давления на нашу сборную нет. Турнир еще не начался. Он создан для того, чтобы получить определенный шанс пройти квалификацию через Лигу наций. Но прежде всего - это возможность получить опыт, сыграть с достойными оппонентами. Нас ждут игры с Испанией, Германией, Швейцарией - командами топ-уровня“, - заявил Шевченко.

Ознакомьтесь также с результатами жеребьевки группового этапа Лиги наций.

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Теги: футбол, Андрей Шевченко, Лига наций, сборная Украины
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Источник: ffu.ua

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