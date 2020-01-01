Динамо одержало победу над Колосом

Киевляне уверенно добыли три пункта.

Киевское Динамо переиграло Колос из Ковалевки в рамках 21 тура чемпионата Украины. Голы на счету Франа Соля и Виктора Цыганкова.

Отметим, что на 45-й минуте матча игрок гостей Задоя получил прямую красную карточку за подкат соперника.

Динамо - Колос 2:0

Голы: Соль, 40, Цыганков, 54



Динамо: Бойко - Кендзера, Попов, Шабанов, Караваев - Кадири - Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 31), Дуэлунд (Цитаишвили, 87), Де Пена (Вербич, 52) - Соль.



Колос: Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Богданов, Ориховский (Милько, 82) - Ильин (Морозко, 63), Задоя, Вильхамссон - Лысенко (Кожушко, 46).

Предупреждения: Шапаренко, Шабанов, Соль - Петров, Емец, Ефремов



На 45+2-й минуте был удален Евгений Задоя (Колос) (грубое нарушение).