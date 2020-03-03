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Определились соперники сборной Украины в Лиге наций

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Национальная команда получила соперников во втором сезоне турнира.
Сборная Украины
Сборная Украины
Getty Images

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме (Нидерланды) состоялась жеребьевка групповой стадии Лиги наций сезона-2020/21.

Соперниками сборной Украины станут команды Германии, Испании и Швейцарии.

При жеребьевке Лиги наций, национальная команда была посеяна в третьей корзине с Боснией и Герцеговиной, Данией и Швецией.

Отметим, что Украина впервые сыграет в Лиге А. В первом сезоне Лиги наций подопечные Андрея Шевченко выиграли свою группу, и тем самым добыли путевку в лучший дивизион.

Групповой этап пройдет с 3 сентября по 17 ноября. Победители групп сыграют в финальной части турнира в борьбе за трофей. Команды, которые займут последние места в своих группах, отправятся в Дивизион B.

Cо всеми результатами жеребьевки вы можете ознакомиться здесь.

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Теги: футбол, сборная Украины по футболу, Лига наций, жеребьевка
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
ssir    03.03.2020, 20:00
Оценка:  +1
ssir
что сказать
жребий. он и есть жребий
не повезло.
печаль.
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