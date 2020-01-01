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Экс-футболист сборной Украины завершил карьеру

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Александр Кучер проходит учебу на тренерских курсах.
Александр Кучер
Александр Кучер
ФК Шахтер Донецк

Экс-защитник Шахтера и сборной Украины Александр Кучер завершил карьеру футболиста. Об этом сообщает Football.ua.

Сейчас футболист проходит учебу на тренерских курсах.

Последним клубом украинца стали львовские Карпаты, за которые он сыграл всего четыре матча.

Кучер также выступал за харьковский Арсенал, донецкий Металлург, армянский Бананц, Металлист и турецкий Кайсериспор.

В составе “горняков“ Александр стал семикратным чемпионом Украины, пять раз выигрывал Кубок Украины, трижды Суперкубок Украины, а в 2009 году завоевал Кубок УЕФА.

На счету Кучера также 57 матчей за сборную Украины, где он забил 2 гола.

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Теги: футбол, Александр Кучер, сборная Украины по футболу, Шахтер
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